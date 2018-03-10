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آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 05:52:41م
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  عربي ودولي
الرئيس الروسي : مزاعم إستخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية مفبركة
[10/مارس/2018]
موسكو – سبأ:
 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أن المزاعم بشأن استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية مفبركة وتصب في مصلحة الإرهابيين.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة (إن بي سي) الامريكية إن “روسيا لديها معلومات مؤكدة بشأن تخطيط المسلحين لتزييف وفبركة هجمات كيميائية يلقون بالمسئولية فيها على الجيش السوري على غرار الاستفزازات التي حدثت في الماضي".

واضاف الرئيس الروسي ان "ذلك بهدف استخدامها لاحقاً كحجة لحشد جهود دولية ضد الحكومة السورية”.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء أمس "ان هدف الولايات المتحدة وحلفائها من الادعاءات الكاذبة بشأن الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية في الغوطة حماية التنظيمات الإرهابية وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري واستخدام ذلك عدة مرات كورقة ضغط سياسي ضد الدولة السورية" .

سبأ
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