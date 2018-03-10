محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات المديريات الزراعية بصنعاء لمادة الديزل صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، ورئيس لجنة التخطيط والمالية عبدالقادر الجيلاني احتياجات المديريات الزراعية من مادة الديزل.



واكد الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع شركة النفط بصنعاء نصر الرويشان ونائبيه مراد بسباس وعليان الشاذلي ، ضرورة توفير مادة الديزل للمديريات الزراعية خاصة مع بدء موسم زراعة العنب والبن .



واشار إلى أهمية حصر كافة المحطات الجديدة العشوائية المخالفة لمقاييس الأمن والسلامة والمحطات الواقعة في مناطق التداخل بين المحافظة والأمانة بالإضافة إلى تحديد كافة نقاط البيع التي لم تقوم بدفع رسوم التجديد والتراخيص.



ونوه الاجتماع بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يكفل توفير احتياجات المزارعين من مادة الديزل .



وفي الاجتماع اشاد الوكيل الكهالي والجيلاني بالجهود المبذولة من ادارة وموظفي فرع الشركة في استمرارية توفير مادتي الديزل والبترول رغم كل الصعوبات.. مؤكدان استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تسهيل مهام أعمال الفرع.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ