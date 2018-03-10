محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا بعمران عمران - سبأ:

دشن وكيل محافظة عمران أمين فراص بمديرية عيال سريح ومعه مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور فهد الفضل حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا.



تستهدف الحملة في خمسة أيام 122 ألف و 645 طفل وطفلة من سن ستة أسابيع وحتى 15 سنة بمديريات هي "سفيان وحبور ظليمه وذيبين وبني صريم وعيال سريح ).



وفي التدشين أكد وكيل المحافظة أهمية تنفيذ الحملة لمكافحة مرض الدفتيريا الذي قد يؤدي إلى الوفاة .



ودعا الآباء والأمهات للدفع بأطفالهم الى المراكز الصحية لتحصينهم من هذا المرض المعدي والقاتل ..مشيرا انه لا يمكن حماية الأطفال من مرض الدفتيريا إلا بتطعيمهم.



وحث فراص المجالس المحلية بالمديريات المستهدفة على التفاعل لإنجاح خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



بدورة أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هادي الحمزي إلى أن الحملة ينفذها أكثر من 366 متطوع ومتطوعة في 66 مركز متحرك و26 مركز ثابت ويشرف عليها 44 مشرف وذلك في المرافق الصحية والمواقع الموقتة .



وثمن جهود القائمين على الحملة في البرنامج الوطني للتحصين والمركز الوطني للتثقيف الصحي والإعلام السكاني وكذا دعم منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف .



حضر التدشين عدد من المسئولين في التحصين بوزارة الصحة والسكان ومكتب الصحة بالمحافظة و عدد من قيادات السلطة المحلية .

سبأ [10/مارس/2018]سبأ