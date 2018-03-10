محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمحافظة البيضاء البيضاء - سبأ:

بدأت بمحافظة البيضاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، ينظمها المعهد العالي للعلوم الصحية بدعم صندوق تنمية المهارات.



تتلقى 30 مشاركة من ربات البيوت والفتيات بمدينة البيضاء في أسبوعين معارف حول الإنعاش القلبي الرئوي والاختناق والنزيف والحروق والجروح والصدمة والكسور وكيفية نقل المصاب وغيرها من المعلومات في الإسعافات الأولية.



وفي افتتاح الدورة أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب إلى أهمية الدورة في تأهيل وتدريب الكوادر النسائية في الإسعافات الأولية والإسهام في التوعية الصحية للأسرة والمجتمع .



وحث على إكساب المشاركات مهارات الإسعافات الأولية بما يكفل وجود مسعف في كل مدرسة بالمحافظة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



فيما أشار محافظ البيضاء علي محمد المنصوري إلى ضرورة الاهتمام بجانب الإسعافات الأولية وتنظيم توسيع وإقامة دورات تدريبية في هذا الجانب .



وأشاد بمستوى الأنشطة التي ينظمها المعهد العالي للعلوم الصحية واستمرار العملية الأكاديمية وتخريج كوادر صحية فاعلة تخدم المجتمع المحلي والمساهمة في تعزيز الخدمات الطبية بالمحافظة.



من جانبه استعرض مدير المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور أحمد البقشي مهام وأهداف الدورة وما تتلقاه المشاركات من مهارات حول التعامل مع المصابين .



ولفت إلى ضرورة إيجاد كوادر نسائية مجتمعية تخدم صحة المجتمع وخاصة في ظل الوضع الراهن جراء استمرار العدوان والحصار.



حضر افتتاح الدورة مدير عام صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج وأمين محلي مدينة البيضاء صادق القاضي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ