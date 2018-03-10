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وزير التعليم الفني ومحافظ البيضاء يطلعان على سير عملية التدريب
[10/مارس/2018]
البيضاء - سبأ:
 اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن علي النقيب ومحافظ البيضاء علي المنصوري اليوم، علي سير تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ينظمه مكتب التعليم الفني بالمعهد التجاري المعلوماتي بمدينة البيضاء.

يهدف البرنامج الذي يستمر شهر، تأهيل 335 مشاركا ومشاركة على المهارات المهنية والحرفية في مجالات الحاسوب والسكرتارية التنفيذية وصيانة الجوالات وتمديدات كهربائية وخياطة وتطريز ومنظومات الطاقة الشمسية ودورات المكنيك واللحام والفوتوشوب.

وأشار وزير التعليم الفني ومحافظ البيضاء إلى أهمية إقامة برامج التدريب والتأهيل لإكساب المشاركين خبرات تؤهلهم ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع.. مشيدين بمستوى التدريب الذي يتلقاه المشاركون.

فيما أشار مدير صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز محمد الحاج، إلى التوجه الجديد في تدريب الكوادر بمحافظة البيضاء وتأهيلهم في مختلف المجالات.

وكان وزير التعليم الفني ومحافظ البيضاء قد استمعا من مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة عبدالله علي القاسمي، إلى إيضاح حول سير عملية التأهيل والتدريب في المجالات التي تخدم سوق العمل وتساعد على إيجاد فرص عمل بما يخدم التنمية المحلية بالمحافظة.

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