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  محلي
مؤسسة المياه بحجة تمنح 30 بالمائة للمواطنين المبادرين بتسديد مديونيتهم
[10/مارس/2018]
حجة - سبأ:
 أقر مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي رئيس مجلس الإدارة إعفاء أسر الشهداء من مديونيتها السابقة للمؤسسة .

ووافق الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة محمد علي القاضي والدكتور طه الحمزي، على منح المواطنين الذين سيقومون بتسديد مديونيتهم نسبة 30 بالمائة من إجمالي ما عليهم من مستحقات وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر.

كما أقر الإجتماع إستمرار تكليف مدير الوحدة التنفيذية للموارد المائية بالمحافظة جمال الدوة بمتابعة موضوع الإعتداءات على آبار المؤسسة وكذا توجيه رسائل تعقيبيه لكبار المستهلكين لحثهم على تسديد ما عليهم من مديونية.

وشدد المجلس على أهمية إنشاء مخزون إستراتيجي للمؤسسة من مادة الديزل بما يمكنها من ضمان ديمومة تقديم خدماتها ومتابعة المنظمات المانحة للمساهمة في توفير إحتياجاتها.

وفي الإجتماع نوه المحافظ الصوفي بجهود مؤسسة المياه والصرف الصحي وحرصها على إستمرار تقديم خدماتها وتوفير المياه النظيفة والآمنة للمواطنين .

وأشار إلى الآثار السلبية على المواطنين جراء العدوان والحصار، ما يتطلب تضافر جهود الجميع لتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة وبما يضمن استمرارية توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ومختلف المرافق .

ولفت محافظ حجة إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية لحث المواطنين على تسديد ما عليهم من مديونية للمؤسسة لضمان استمرار حصولهم على خدمات المياه والصرف الصحي .

وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل المؤسسة خاصة تحصيل المستحقات المالية المتراكمة لدى المستهلكين وبما يضمن توفير السيولة المالية التي تمكنها من توفير احتياجاتها وإجراء صيانة دورية لمعداتها وشبكات المياه والصرف الصحي.

وكان المجتمعون استعرضوا مصفوفة المقترحات المقدمة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لمعالجة الوضع الراهن وتدخلات المنظمات المانحة خلال العام الماضي والإحتياجات الضرورية والملحة للمؤسسة .

وتطرقوا إلى مديونية المكاتب الحكومية ومنها مديونية مكتب الأوقاف والإرشاد، كما تم استعراض التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2017 ومحضر الإجتماع السابق للمجلس.

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