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تدشين المرحلة الثانية من حملة التعبئة والتجنيد بمديرية مزهر
[10/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
 دشن أبناء مديرية مزهر بمحافظة ريمة اليوم المرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة والتجنيد التطوعي تحت شعار"انفروا خفافا وثقالا".

وخلال التدشين أشاد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري، بتفاعل أبناء مديرية مزهر القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الإجتماعية في الحشد للتجنيد الطوعي عبر وزارة الدفاع.

وأكد ضرورة استمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد بما يعزز من صمود الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف ميادين البطولة والدفاع عن الوطن.

وشدد العمري على ضرورة مضاعفة الجهود باعتبار ما يتعرض له الوطن من عدوان يستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهته.

ودعا منتسبي القوات المسلحة المغرر بهم من أبناء مزهر خاصة ومحافظة ريمة عامة العودة إلى حضن الوطن وكذا أبناء القوات المسلحة والأمن العودة إلى معسكراتهم.

بدوره أشار أمين عام محلي مزهر عبدالله البكالي إلى أن رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد مسؤولية تشاركية من أجل تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

إلى ذلك أكد أبناء مزهر استمرار التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال وعدم الخنوع أو الخضوع لقوى العدوان.. مشيرين إلى أن ما ارتكبه العدوان وما يزال من جرائم وحصار لن يزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من الصمود والتصدي لهذا العدوان الغاشم.

سبأ
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