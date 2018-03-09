محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبازار لليتيم بصنعاء صنعاء - سبأ :

نظمت جامعة الحكمة حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبازار لليتيم.



وفي الحفل أشادت مستشارة المجلس السياسي الأعلى لشئون المرأة الدكتورة نجيبة مطهر بدور المرأة اليمنية، فهي أم للشهيد والجريح .



وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته التاريخية في وقف الحرب العبثية على اليمن.



وقالت " ليس من المعقول أن تظل المنظمات الدولية المسئولة والمهتمة بشئون المرأة صامتة تجاه ما تتعرض له المرأة اليمنية على مدى ثلاث سنوات من عدوان ولم تحرك ساكنا".



وأشارت الدكتورة نجيبة مطهر إلى أن المرأة اليمنية تقدم تضحيات جمة دون أن تنتظر شكرا من أحد.



وفي الحفل الذي حضره الدكتور عصام محرم والدكتور منذر إسحاق والفنان يحيى إبراهيم.. أشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور صالح المسفر إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



وقال" نجدد عطاءنا اليوم بفعالية جديدة تأتي تكريما واحتفاء بالمرأة فالإسلام أعطى المرأة ما لم تعطها الأديان الأخرى".. لافتا إلى أن بازار اليتيم هو تكريم لليتامى ممن فقدوا أمهاتهم اللائي وإدراكا بحجم معاناة الأيتام.



بدوره نوه مدير فرع جامعة الحكمة بصنعاء الدكتور ماجد القطوي بجهود كل من ساهم في إقامة الحفل.



وأحيت الطفلة الصاعدة ماريا قحطان الحفل الذي نظمته الجامعة وشاركت الأطفال الأيتام بفقرات فنية، فيما قدم الطفل المبدع أمجد نبيل عدد من الأغاني الوطنية.



وتم خلال الحفل تكريم الموظفات في الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

سبـأ [09/مارس/2018]سبـأ