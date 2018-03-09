[09/مارس/2018]
حجة - سبأ :
استكمل مكتب الصحة بمحافظة حجة الترتيبات لحملة التحصين ضد الدفتيريا التي ستدشن غدا السبت.
وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أيمن مذكور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة التي سيتم تنفيذها في مديريات عبس وقفل شمر وبكيل المير، خلال الفترة 10 – 15 مارس الجاري، تستهدف 157 ألف طفل من سن ستة أسابيع حتى 15سنة.
وأشار إلى أن عدد العاملين في الحملة 408 عامل، وعدد الفرق المشاركة في التنفيذ 122 فريقا منها 82 فريق متحرك، و62 مشرفا سيتولون عملية الأشراف على سير تنفيذ الفرق للحملة إلى جانب تسعة مشرفي مديريات.
ودعا الدكتور مذكور أوليا الأمور إلى الدفع بأبنائهم للتحصين ضد مرض الدفتيريا ... لافتا إلى أهمية الحملة في مكافحة هذا المرض ومنع انتشاره والوقاية منه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
سبـأ