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إختتام بطولة أبجد الثالثة للتايكواندو بصنعاء
[09/مارس/2018] صنعاء  - سبأ :

 اختتمت بصالة الرواد بالنادي الأهلي بصنعاء بطولة أبجد الثالثة لمبتدئي التايكواندو للناشئين " بنين - بنات " نظمتها مدارس أنموذجية أبجد بإشراف الاتحاد العام للتايكواندو وفرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة.

شارك في منافسات البطولة نحو 200 لاعبا ولاعبة من 22 مدرسة .. حيث جرت منافسات فئة البنين في ثمانية أوزان " 22، 26، 32 ،40، 48، 55، 65، 75،كجم" في حين أقيمت نزالات فئة البنات في أوزان " 22، 26، 32 ،35، 45، 48، 60" .

وقد حققت مدارس أنموذجية أبجد المركز الأول لفئتي البنين والبنات بحصولها على سبع ميداليات ذهبية وسبع برونزيات،
ونالت مدارس نور المعارف المركز الثاني لفئة البنين بذهبيتين وثلاث فضيات، فيما حلت مدارس المحيط بالمركز الثاني لفئة البنات بـذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وحصلت مدرسة اكس لانس على المركز الثالث للبنين بحصدها ميدالية ذهبية، في حين احتلت مدارس المدينة الدولية المركز الثالث لفئة البنات برصيد ذهبية وثلاث برونزيات.

تخلل حفل الاختتام تقديم فقرات استعراضية فنية وقتالية لفنون لعبة التايكواندو قدمها فريق العروض بقيادة الكابتن صدام طحامة والكابتن خالد شيبان، عكست القدرات العالية التي يتمتع بها اللاعبون .

وفي ختام الحفل كرم أعضاء الاتحام العام للتايكواندو وفرع اتحاد اللعبة بالأمانة الأبطال الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى في كافة الأوزان بالكؤوس والميداليات الملونة.

سبـأ
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