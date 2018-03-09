محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال الترتيبات لتنفيذ حملة التحصين ضد الدفتيريا بالحديدة الحديدة - سبأ :

استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الترتيبات لتنفيذ حملة التحصين ضد الدفتيريا التي ستدشن غدا السبت .



وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة التي تستمر ستة أيام تستهدف 589 الف و587 طفلا من سن ستة أسابيع إلى ما دون 15 سنة بمديريات الحالي، الحوك، بيت الفقيه، باجل والزهرة وهي المديريات عالية الإصابة بالمرض.



وأشار إلى أن الحملة ستنفذ في المرافق الصحية والمدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مواقع مؤقتة في الأحياء والقرى في المديريات المستهدفة.



ودعا مدير مكتب الصحة الآباء والأمهات إلى تحصين أبنائهم ضد هذا المرض الفتاك في المرافق الصحية والمواقع المؤقتة خلال أيام الحملة.



فيما أشار مدير إدارة التحصين بمكتب الصحة عبد الفتاح القباطي إلى أن التطعيم خلال الحملة سيتم باللقاح الخماسي المحتوي على لقاح الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد البائي B ولقاح التهاب السحايا للفئة العمرية من ستة أسابيع إلى ما دون سبع سنوات والأطفال من عمر سبع سنوات إلى 15 سنة سيتم تطعيمهم بلقاح (Td) لقاح الدفتيريا والتيتانوس.



ولفت القباطي إلى أن الحملة سيرافقها حملة توعية وتثقيف صحي في كافة المواقع والمديريات المستهدفة .

سبـأ [09/مارس/2018]سبـأ