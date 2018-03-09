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  رياضة
الإثنين القادم دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات
[09/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 ينظم الاتحاد العام للبنجاك سيلات الاثنين القادم على قاعة التاهيل والتدريب بوزارة الشباب والرياضة الدورة التنشيطية لمدربي وحكام البنجاك سيلات .

يشارك في الدورة التي تقام خلال الفترة ١٢ - ١٥ مارس الجاري ٢٠ مدربا وحكما من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ويحاضر فيها المدرب والحكم الدولي الدكتور نبيل محمد النونو ويساعده المدرب الدولي حمزة محمد الدالي.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الكابتن كمال عويض لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة تأتي تدشينا لأنشطة الإتحاد وبرنامجه الرياضي للعام الجاري بهدف تنشيط المدربين والحكام وتزويدهم بقوانين اللعبة وخاصة بعد مشاركة المشرف الفني للاتحاد المدرب والحكم الدولي الدكتور نبيل النونو في بطولة العالم بتايلاند وتلقية قوانين جديدة تخص لعبة البنجاك سيلات.

ولفت إلى أن الدورة تتضمن تطبيق برنامج اختبارات أحزمة الترقية التي هي عبارة عن انتقال أحزمة تدرج إلى أن يصل للمرحلة الدولية والتي سيتم من خلالها منح بطائق وشهادات .

وأكد عويض حرص الاتحاد على إقامة مثل هذه الدورات فضلا عن تنظيم البطولات المحلية والمشاركة في الاستحقاقات الخارجية بهدف رفد الكوادر اليمنية وتحقيق طموحاتهم .

وذكر أن الدورة التنشيطية ستكون نظرية وعملية وخاصة في الجانب التحكيمي لما من شأنه تطوير لعبة البنجاك سيلات في اليمن والارتقاء بها إلى المستوى الأفضل.

سبـأ
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