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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 10:16:01م
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وكيل محافظة صنعاء يتفقد عملية بيع الغاز المنزلي في سنحان
[09/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي اليوم، عملية بيع الغاز المنزلي في عدد من المحطات بمديرية سنحان وبني بهلول.

وأكد الوكيل الكهالي الحرص على توفير مادة الغاز في محطات المحافظة ووصولها للمستهلك بالسعر الرسمي .. مشددا على أنه سيتم ضبط المخالفين أو المحتكرين لمادة الغاز.

وحث المواطنين على التعاون مع السلطات المحلية والصناعة في الإبلاغ عن أي محطة مخالفة للسعر الرسمي .. مثمنا جهود شركة الغاز في توفير مخصصات المحافظة.

فيما أشار مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع إلى استمرار فرق التفتيش في الرقابة على كافة محطات بيع الغاز بمركز المحافظة والمديريات .. لافتا إلى أن المكت لن يتهاون مع كل المخالفين أو المتلاعبين بأسعار مادة الغاز أو المحتكرين لها.

سبأ
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