[09/مارس/2018]
إب-سبأ:
نظم القطاع النسائي بمديرية جبلة بإب أمسية احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وفي الأمسية ألقيت كلمات أشارت إلى الخصال الحميدة والفضائل التي تتحلى بها فاطمة الزهراء رضوان الله عليها ومكانتها في الإسلام.
وشددت الكلمات على ضرورة تأسي النساء المسلمات بالسيدة فاطمة وأن تكون لهن خير قدوة في حياتهن وسلوكهن .
وأوضحت الكلمات أن إحياء ذكرى ميلادها يأتي في إطار استذكار الدروس والعبر من سيرتها وسلوكها ومنهجها باعتبار أن النساء المسلمات في أمس الحاجة إلى ذلك.
تخلل الأمسية فقرات إنشادية وشعرية.
سبأ