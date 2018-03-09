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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 10:16:01م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل بن فارس شيخ مشائخ وائله الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 67 عاما.
مسئولة اممية : هناك أدلة على إرتكاب إبادة جماعية في بورما
أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي عن وجود أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
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  محلي
أمسية احتفالية بجبلة في إب بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء
[09/مارس/2018]
إب-سبأ:
نظم القطاع النسائي بمديرية جبلة بإب أمسية احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وفي الأمسية ألقيت كلمات أشارت إلى الخصال الحميدة والفضائل التي تتحلى بها فاطمة الزهراء رضوان الله عليها ومكانتها في الإسلام.

وشددت الكلمات على ضرورة تأسي النساء المسلمات بالسيدة فاطمة وأن تكون لهن خير قدوة في حياتهن وسلوكهن .

وأوضحت الكلمات أن إحياء ذكرى ميلادها يأتي في إطار استذكار الدروس والعبر من سيرتها وسلوكها ومنهجها باعتبار أن النساء المسلمات في أمس الحاجة إلى ذلك.

تخلل الأمسية فقرات إنشادية وشعرية.

سبأ
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