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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 10:19:21م
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مسئولة اممية : هناك أدلة على إرتكاب إبادة جماعية في بورما
أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي عن وجود أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
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تدمير آلية سعودية وقنص جنديين سعوديين جيزان
[09/مارس/2018]
جيزان-سبأ:
استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ودمرت آلية عسكرية وقنصت جنديين سعوديين في جيزان.

دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية وقنصت جنديين سعوديين في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي المجازيع وجاضع نمير، محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية أحرقت آلية عسكرية سعودية في رقابة قيس بقذائف المدفعية .. مؤكدا أنه تم قنص جنديين سعوديين في جاضع نمير والتبة البيضاء بقرية حامضة .

سبأ
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