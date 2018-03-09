[09/مارس/2018]
جيزان-سبأ:
استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ودمرت آلية عسكرية وقنصت جنديين سعوديين في جيزان.
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية وقنصت جنديين سعوديين في جيزان.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي المجازيع وجاضع نمير، محققة إصابات مباشرة .
وأشار المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية أحرقت آلية عسكرية سعودية في رقابة قيس بقذائف المدفعية .. مؤكدا أنه تم قنص جنديين سعوديين في جاضع نمير والتبة البيضاء بقرية حامضة .
سبأ