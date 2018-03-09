[09/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
نفذت منظمة الموطن للتنمية ضمن أنشطتها وبرامجها الإنسانية للعام الجاري، مشروع السلة الغذائية على الأيتام والأسر الأشد فقرا في أمانة العاصمة.
وأوضحت رئيسة منظمة الموطن للتنمية سماح الصباري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المنظمة وزعت 150 سلة غذائية على الأيتام والأسر الأشد فقرا في عدد من مديريات أمانة العاصمة لتخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلى أن المنظمة نفذت خلال الشهرين الماضيين ثلاثة مشاريع، منها مشروع حملة الشتاء الذي استهدف 200 من الأسر الفقيرة والمحتاجة ومشروع إفطار طلاب المدارس بأمانة العاصمة ومشروع حليب وحفاظات الأطفال.
فيما أكد المدير التنفيذي للمنظمة عبدالرحمن زبارة أن المنظمة تعتزم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع التدريب والتأهيل في مجالات الخياطة والتطريز والتجميل وصناعة البخور والعطور والحقائب ضمن برنامجها للعام الجاري .
وأشار إلى حرص المنظمة على تنفيذ هذا المشروع، لما له من أهمية في استيعاب الشباب والمرأة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يكفل تحسين أوضاعهم المعيشية .
سبأ