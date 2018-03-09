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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 10:16:01م
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الأمم المتحدة : أكثر من مليوني طفل في الكونغو الديمقراطية مهددون بالموت جوعاً
[09/مارس/2018]
نيويورك – سبأ :
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أكثر من مليوني طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية مهددون بالموت جوعاً.

وقالت المسئولة في برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة بيتينا لوشير في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز ان من بين المليوني طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد حوالي 300 ألف طفل يعيشون في منطقة كاساي.

من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس لاركي إن وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك سيلتقي مانحين الأسبوع القادم، في الكونغو حيث الظروف المعيشية تشهد تدهوراً مستمراً.

وذكر المتحدث أن على المنظمة الدولية "مسئولية كبرى في الكونغو الديمقراطية" .. مشيراً إلى ضرورة عدم الإبطاء في تقديم المساعدات اللازمة لمحتاجيها هناك.

سبأ
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