[09/مارس/2018]
القدس المحتلة – سبأ :
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الكيان الصهيوني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة .
وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الشاب محمد زين الجعبري (24 عاماً) كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء تواجده في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل ونقل الى المستشفى الاهلي لتلقي العلاج ووصفت اصابته بالخطيرة، واعلن عن استشهاده في وقت لاحق.
واشارت الوكالة الى ان الشهيد الجعبري من ذوي الإعاقة السمعية وهو متزوج واب لطفلين.
سبأ