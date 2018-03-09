[09/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
تعادل فريقا شعب صنعاء والعروبة بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دوري الملتقى الشتوي الأول لكرة القدم الذي ينظمه نادي الوحدة.
تقدم الشعب أولا عبر هدافه زكريا طواف, قبل أن يعدل العروبة النتيجة بواسطة لاعبه حسين القحفة الذي اختير أفضل لاعب في المباراة وتم تكريمه بمبلغ مالي.
بهذه النتيجة رفع الشعب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس, فيما رفع العروبة رصيده إلى نقطتين ليبقى في مؤخرة الترتيب.
وتختتم منافسات الجولة الأخيرة غدا بلقاء ديربي العاصمة بين الغريمين التقليديين الوحدة والأهلي الرابع بأربع نقاط.
ويحتاج الوحدة الذي يتشارك مع مايو في الصدارة برصيد 12 نقطة التعادل أو الفوز للظفر بلقب الدوري وفي حال تعثره بالخسارة سيلجأ لمباراة فاصلة مع مايو لمعرفة هوية البطل.
سبأ