محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة حيدرة تكرم وزيرة حقوق الإنسان بدرع التميز صنعاء-سبأ:

كرمت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "بدرع التميز" تقديرا لأدوارها في الدفاع عن حقوق المرأة ومناصرة قضاياها.



وفي التكريم ثمنت وزيرة حقوق الإنسان جهود وأنشطة مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية التي تنفذها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين المتضررين جراء العدوان وفي المقدمة المرأة والطفل.



وأكدت أهمية تسليط الضوء على المواقف التي تسطرها المرأة اليمنية الصامدة والثابتة في ظل أوضاع صعبة فرضها العدوان على اليمن.



وأشارت الوزيرة علياء إلى أن الشعب اليمني يتذكر مواقف المرأة خصوصا ما يتعلق بصمودها على مدى ثلاثة أعوام من الحرب ضربت خلالها أروع الأمثلة في الصبر والعطاء والانتصار لقضايا شعبها ووطنها.



ولفتت إلى جهود المرأة في رفد الجيش واللجان الشعبية بما تملك، من خلال إعداد القوافل الغذائية والمالية وإرسالها إلى الجبهات .. معتبرة أن المرأة اليمنية شكلت جبهة مقاومة هامة من خلال تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أسرتها وغرس معاني الصبر والصمود في نفوس أطفالها، فضلا عن التغلب على الآثار التي سببها العدوان في نفوسهم.



وعبرت عن تطلعها لتطوير وتوسيع أنشطة منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك التي تديرها كوادر نسائية أثبتت قدرة المرأة على تحقيق كل طموحاتها.



فيما أوضحت رئيسة المؤسسة سهير عبدالرحمن المعيضي أن تكريم وزيرة حقوق الإنسان في اليوم العالمي للمرأة يمثل وفاء لما قدمته من جهود في إيصال مظلومية الشعب اليمني بشكل عام والمرأة بصورة خاصة جراء العدوان والحصار.



ونوهت بجهود وزيرة حقوق الإنسان ومواقفها الوطنية المشرفة التي تعبر عن شخصيتها الفذة والفاعلة في كل مناحي الحياة.



وأشارت المعيضي إلى أن تكريم نماذج من النساء اليمنيات يعد حافزاً لبقية النساء للتميز والعمل الجاد وإثبات وجودهن في مختلف المجالات.

سبأ [09/مارس/2018]سبأ