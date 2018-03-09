عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال ومنع ماراثون مقدسي القدس المحتلة – سبأ :

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي اليوم الجمعة في قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في القرية، فيما منعت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة ماراثوناً مقدسياً مضاداً لسباق تهويدي .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن شابين أصيبا في الأطراف السفلية برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات.



واضافت كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حمايتها مجموعة مستوطنين هاجمت قرية عينابوس جنوب محافظة نابلس.



واوضحت الوكالة ان مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في قرية عينابوس جنوب محافظة نابلس بعد ظهر اليوم الجمعة بحماية من قوات الاحتلال، حيث تصدى لهم المواطنون بالحجارة.



وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



الى ذلك منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة اليوم ماراثوناً مقدسياً مضاداً لسباق تهويدي تشرف عليه بلديه الاحتلال.



وذكرت وكالة (وفا) ان قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات صباح اليوم بالانتشار بمدينة القدس، وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية في شطري المدينة لصالح ماراثون تهويدي تشرف عليه بلدية الاحتلال في القدس بمشاركة متسابقين يهود ومن دول أجنبية.



واوضحت ان قوات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بعد أن اعتدت عليه وصادرت مركبته وأعلاماً فلسطينية وملابس خاصة بالمارثون، والشاب المقدسي فادي المطور.



وأضافت إن قوات الاحتلال حاصرت مركبة الناشط أبو الحمص في شارع نابلس قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود، وصادرت بالقوة ملابس خاصة بسباق مقدسي (ماراثون) وأعلام فلسطينية قبل أن تعتقله والشاب المطور.

سبأ [09/مارس/2018]سبأ