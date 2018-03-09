[09/مارس/2018]
المحويت -سبأ:
نظمت الهيئة النسائية لأنصار الله بمديرية مدينة المحويت اليوم فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء واليوم العالمي للمرأة .
وفي الفعالية التي شهدت حضور نسائي لأمهات ونساء المحويت .. أكدت كلمات بالمناسبة أن هذه المناسبة محطة هامة للتزود منها بالصبر والثبات في وجه قوى الاستكبار .
وأشارت الكلمات إلى أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة التي أرساها المصطفى عليه الصلاة والسلام وآل بيته الأطهار .
كما أكدت الكلمات المضي على نهج فاطمة الزهراء .. لافتة إلى أن المرأة اليمنية تستمد قوتها وعزيمتها من أخلاق وصفات فاطمة بنت رسول الله، ما جعلها اليوم بهذا الشموخ والإباء.
تخلل الفعالية عروض مسرحية وقصائد شعرية وأناشيد مدائحية في حضرة الزهراء.
سبأ