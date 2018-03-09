عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بعد 6 أشهر من المخاض برلين – سبأ :

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسماء وزرائه في الحكومة الجديدة برئاسة أنغيلا ميركل، وخصوصا تعيين شولتس وزيرا للمالية، وذلك قبل أيام على بدء الولاية الرابعة للمستشارة الألمانية.



واضطرت ميركل لدى توزيع الحقائب إلى القيام بتنازلات كبيرة للإشتراكيين الديمقراطيين لإقناعهم بتشكيل تحالف جديد معها على رأس السلطة بعد أزمة سياسية استمرت 6 أشهر، إثر الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2017.



وحصل الإشتراكيون الديمقراطيون على 6 وزارات وزعوها على ثلاثة رجال وثلاث نساء.



وأكدت إدارة الحزب تعيين شولتس وزيرا للمالية خلفا للمحافظ وولفغانغ شويبله، وهو أمر معروف منذ أسابيع، ومن المتوقع أن يظل رئيس بلدية هامبورغ شولتس المعتدل جدا، وفيا للنهج المتشدد في السياسية النقدية لشويبله.



كما سيكون شولتس نائبا للمستشارة أيضا، وهو منصب بالغ الأهمية في الحكومة.



وقرر الحزب امس الخميس تعيين وزير العدل الإشتراكي الديمقراطي هايكو ماس وزيرا للخارجية خلفا لزيغمار غابرييل، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، كما ستتولى سفينيا شولتس وزارة البيئة.



ومن المقرر أن تتولى وزيرة الأسرة الحالية كاتارينا بارلي حقيبة العدل، بينما سيتولى الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي الديمقراطي هوبرتوس هايل حقيبة العدل والشؤون الاجتماعية.



وفي المقابل، تم تعيين فرانتسيسكا غيفي غير المعروفة والتي تتولى حاليا رئاسة بلدية إحدى دوائر برلين، وزيرة للأسرة.



وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اعلن في الـ4 من مارس موافقته على تشكيل حكومة ألمانية جديدة مع تحالف الاتحاد الديمقراطي ، والاتحاد الاجتماعي بقيادة ميركل.

سبأ [09/مارس/2018]سبأ