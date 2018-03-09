[09/مارس/2018]
إب-سبأ:
دشنت بمنطقة مشورة في مديرية ريف إب اليوم المرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة والتجنيد الطوعي.
وأكد المشاركون في فعالية جماهيرية بالمناسبة بحضور وكيل المحافظة قاسم المساوى إستمرارهم في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأشار بيان صادر عن الفعالية إلى أن ما يرتكبه العدوان من جرائم وحصار لن يزيد الشعب اليمني إلا عزيمة وقوة وإصرارا إلا مزيدا من الصمود في مواجهة العدوان وغطرسته.
ودعا البيان أبناء وشباب مشورة والمحافظة بصورة عامة إلى التفاعل الجاد مع حملة التعبئة والالتحاق بمعسكرات التدريب لمواجهة العدوان وصد الغزاة والمحتلين.
سبأ