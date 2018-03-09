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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 07:57:45م
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  رياضة
رئيس إتحاد كرواتيا لكرة القدم : مونديال 2018م في روسيا الأفضل في تاريخ كأس العالم
[09/مارس/2018]
زغرب – سبأ :
أعرب اللاعب السابق والرئيس الحالي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم دافور شوكر عن تقته الكبيرة في أن يكون مونديال 2018م المقرر هذا الصيف في روسيا الأفضل في تاريخ كأس العالم.

وقال شوكر في تصريحات نقلها موقع (روسيا اليوم) الاخباري "أنا متأكد أن منظمي مونديال 2018م سيعملون كل شيء لتدخل هذه البطولة تاريخ بطولات كأس العالم، وتكون الأفضل على الإطلاق.. أنا مستعد أن أكرر أن روسيا هي البلد الأكثر مضيافة بروح واسعة".

وأشار هداف مونديال 1998م إلى أهمية مشاركة بلاده في مونديال روسيا، وأعرب عن أمله في أن يحظى الفريق بدعم كبير خلال البطولة.

ويعتبر شوكر واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الكرواتية، وتألق بشكل لافت في بطولة كأس العالم التي أقيمت بفرنسا عام 1998م، وسجل 6 أهداف ليقود منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب كرواتيا سيتنافس في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة مع الأرجنتين، وآيسلندا، ونيجيريا.

سبأ
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