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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 07:57:45م
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  رياضة
ارسنال يفاجئ الجمهور ويتغلب على ميلانو 2-صفر ضمن الدوري الأوروبي
[09/مارس/2018]
زيوريخ – سبأ : ت
جاوز فريق ارسنال مستواه المتواضع في الفترة الأخيرة وتنفس مدربه أرسين فينجر الصعداء بعد فوز مفاجئ 2-صفر خارج ملعبه على ميلانو في الدوري الأوروبي لكرة القدم .

وفاجأ الفريق اللندني والذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات وكان يواجه فريقاً لم يخسر في 13 مباراة، الجماهير في استاد سان سيرو امس بهدفين في الشوط الأول عن طريق هنريخ مخيتاريان وآرون رامسي في ذهاب دور الـ 16 .

وأكمل لاتسيو ليلة حزينة للفرق الايطالية بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه دينامو كييف فيما تلقى بروسيا دورتموند هزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه سالزبورج بطل النمسا.

وانتصر اتليتيكو الفائز باللقب مرتين بسهولة 3-صفر على لوكوموتيف موسكو حيث خسرت جميع أندية روسيا الثلاثة.

وفي وجود ارسنال بالمركز السادس في الدوري الانجليزي الممتاز وميلانو في المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الايطالي، أقيمت المباراة في ظروف مختلفة تماماً عن مواجهتهما الأخيرة قبل ست سنوات.

وفي تلك المواجهة، كان الفريقان يلعبان بشكل منتظم في دوري أبطال اوروبا والتقيا في دور الـ 16 من مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة.

وتقدم ارسنال بعد 15 دقيقة بعدما مرر مسعود أوزيل إلى مخيتاريان في يسار منطقة الجزاء ليسدد اللاعب الأرميني كرة اصطدمت بأحد المدافعين قبل أن تسكن الشباك.

سبأ
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