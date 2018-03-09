[09/مارس/2018]
جنيف – سبأ :
أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي عن وجود أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.
وقالت يانغي في تقرير نُشر اليوم الجمعة وسلمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها تزداد ميلاً ”للرأي القائل بأن الأحداث تحمل سمات الإبادة الجماعية“ ومن ثم تدعو بأشد العبارات الممكنة لمحاسبة المسئولين عنها.
وأضافت ”ينبغي محاسبة الزعامة التي لم تفعل شيئا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال“.
وتشير التقارير الى ان اقلية الرهوينغا تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل الجيش البورمي .
سبأ