[09/مارس/2018]
إب-سبأ:
ناقش مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة إب كمال الحارثي مع مدير مكتب الشئون الإنسانية "الأوتشا" في المحافظة حازم الجندي، آلية تعزيز جوانب التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في إب.
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب مدير مكتب التخطيط الدكتور بسام مياس، إلى الجوانب المتعلقة بتحديد الإحتياجات في مراكز ومخيمات النازحين وكذا مناقشة وسائل توزيع المساعدات الإنسانية وفقا لخطط الإستجابة والإحتياجات الفعلية.
واستعرض اللقاء معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار وسبل التوسع في تنفيذ المشاريع الإنسانية في المحافظة التي تشهد تدفقا مستمرا للنازحين.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التنسيق وبذل الجهود بين مكتب التخطيط والمنظمات لتوفير البيانات عن النازحين والمتضررين .
وثمن مدير مكتب الشؤون الإنسانية التسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني وتمكينها من تقديم المساعدات للنازحين والمتضررين وبما يتواكب مع تزايد أعداد النازحين والكثافة السكانية بالمحافظة.
سبأ