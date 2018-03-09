[09/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل بن فارس شيخ مشائخ وائله الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 67 عاما.
وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء التي بعثها إلى نجله فيصل بن مجلي مدير عام مديرية كتاف وإخوانه وكافة آل أسرة بن مجلي، بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع والتنمية المحلية في المنطقة وإصلاح ذات البين .
وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات الاجتماعية والقبلية البارزة والمخلصة لوطنها ومجتمعها .. منوها بدور الفقيد في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه والصلح بين الناس.
وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ