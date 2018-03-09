[09/مارس/2018]
بكين – سبأ :
رحبت الصين بالأنباء الإيجابية بشأن إجراء حوار مباشر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ اليوم الجمعة إنها خطوة في الاتجاه الصحيح لصالح حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، وتشيد الصين وتدعم تماماً جهود الأطراف المعنية لحل القضية عبر الحوار والتشاور.
واضاف المتحدث انه "ومن أجل إحلال السلام والاستقرار مجدداً لشبه الجزيرة وإعادة القضية النووية لطريق الحوار، يجب أن تتبع الخطوات الأولية جهود مماثلة ومشتركة من جانب الأطراف".
وجدد المتحدث دعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتحقيق السلام واغتنام الفرص، وقال "نأمل أن تتحلى كافة الأطراف بالشجاعة السياسية وأن تتخذ قرارات سياسيات للقيام بشكل عاجل بكافة الالتزامات الضرورية والمفيدة، على المستويات الثنائية والتعددية والقيام ببذل قصارى الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات من أجل التسوية السلمية للقضية النووية لشبه الجزيرة."
وذكرت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية اتفقا على لقاء بحلول شهر مايو .
سبأ