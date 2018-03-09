اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يطالب بإعفاءه من الجمارك الامريكية على واردات الصلب والألومنيوم بروكسل – سبأ :

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بإعفاء دوله من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مستورداتها من الصلب والألومنيوم.



وافادت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان الولايات المتحدة فرضت رسوم جمركية على دول الاتحاد تصل إلى 25 بالمائة على مستوردات الصلب و 10 بالمائة على الألومنيوم.



واوضحت ان المفوضة الأوروبية المكلفة بالشئون التجارية سيسيليا مالمستروم اعتبرت أن الاتحاد كان ولا يزال حليفاً قريباً من الولايات المتحدة “وعليه يجب اعفاء دوله من هذه الإجراءات”.



وأوضحت أن الاتحاد سيطالب الطرف الأمريكي بـ”المزيد من الإيضاحات”، خلال الأيام القليلة القادمة.



هذا ومن المقرر أن تلتقي مالمستروم يوم السبت القادم في بروكسل وزير التجارة الأمريكية روبرت لايتهيزر.



وكان الرئيس الأمريكي أصدر قراراً بفرض رسوم جمركية على مستوردات بلاده من الصلب والألومنيوم تلبية لوعود انتخابية سابقة، ولكنه أعفى في الوقت نفسه كل من كندا والمكسيك منها.

سبأ [09/مارس/2018]سبأ