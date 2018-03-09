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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 07:57:45م
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اخماد154 حادث حريق وقع العام الماضي في امانة العاصمة
[09/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
تمكن رجال الدفاع المدني في أمانة العاصمة من اخماد 154 حادث حريق وقع العام الماضي ، نتج عنها وفاة 22 شخص وإصابة 12 اخرين .

واوضح مدير عام مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة العقيد عبدالكريم البخيتي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخسائر المادية في المنازل والقطاع الخاص في تلك الحرائق قدرت بمليار ريال .

وقال ان الاستدلالات تؤكد ان اسباب الحرائق تعود بالدرجة الأولى إلى الماس الكهربائي والغاز المنزلي والاهمال والعمدي بـ43 حريق ، فيما 91 حريق سببها عبث الاطفال وأسباب مجهولة.

وأكد العقيد البخيتي أن رجال الدفاع تمكنوا ايضاً من اخماد 20 حريق تسببت به غارات العدوان السعودي الامريكي على أماكن متفرقة من العاصمة صنعاء خلال العام الماضي .

سبأ
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