عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة الصحة العالمية: 67 هجوما على منشآت صحية في سوريا خلال شهرين جنيف – سبأ :

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن 67 مستشفى ومنشأة صحية في سوريا تعرضت إلى هجومات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.



وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، إنه تم تسجيل 28 هجوما على منشآت صحية في الغوطة الشرقية، و10 هجومات في إدلب، وهجوم واحد في حمص.



ولم يحدد ما إذا كانت الهجمات نُفذت من خلال القصف الجوي أو بالقذائف أو من خلال معارك دارت في ساحات المنشآت الصحية.



وأوضحت المنظمة إن 43 هجوما استهدف البنية التحتية في قطاع الصحة، والعاملين فيه وكذلك سيارات الإسعاف، وذلك خلال شهر فبراير فقط.



وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل 31 حادثا مماثلا خلال شهر يناير، 29 منها خلفت أضرارا.



وأشار المتحدث الى أن عدد الهجمات على المنشآت الصحية التي تم تسجيلها خلال الشهرين الأولين تعادل نصف ما تم تسجيله خلال سنة 2017 كاملة.

سبأ [09/مارس/2018]سبأ