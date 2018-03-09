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انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
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  رياضة
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
[09/مارس/2018]
سول – سبأ :
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.

وتقام دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الفترة ما بين (9 و18 مارس الجاري)، بمشاركة قرابة 567 رياضيا ورياضية يمثلون 48 دولة من مختلف دول العالم، وسيتنافسون على 80 أطقم من الميداليات، في 6 أنواع من الرياضة.

وتأتي دورة الألعاب البارالمبية، بعد أن استضافت مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، فعاليات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، في الفترة ما بين (9 و25 فبراير 2018).

وأطلق على هذه الدورة تسمية (أولمبياد السلام) وسط تقارب بين الكوريتين، بينما ستستضيف الصين فعاليات النسخة المقبلة الـ 24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2022.

سبأ
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