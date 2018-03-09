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آخر تحديث: الجمعة، 09 - مارس - 2018 الساعة 07:57:45م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل بن فارس شيخ مشائخ وائله الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 67 عاما.
مسئولة اممية : هناك أدلة على إرتكاب إبادة جماعية في بورما
أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي عن وجود أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
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  عربي ودولي
مقتل 7 اشخاص في تفجير انتحاري في كابول
[09/مارس/2018]
كابول – سبأ :
لقي مالا يقل عن سبعة اشخاص مصرعهم اليوم الجمعة في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول كان يستهدف تجمع لإحياء ذكرى زعيم سياسي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن شرطيا وستة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة مدنيين حينما تم إيقاف الانتحاري عند نقطة تفتيش.

وأضاف أن المفجر كان يستهدف فيما يبدو حشودا تجمعت لإحياء الذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري الذي قتلته حركة طالبان عام 1995.

يذكر ان جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية قد اعلنت مسؤوليتها هجوم انتحاري في ديسمبر الماضي على مركز ثقافي، فيما قتل قبل ذلك بشهرين 72 على الأقل في هجومين على مسجدين.

سبأ
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