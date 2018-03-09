الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مجلي التام بن فيصل بن دايل بن فارس شيخ مشائخ وائله الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 67 عاما. مسئولة اممية : هناك أدلة على إرتكاب إبادة جماعية في بورما أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي عن وجود أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية. الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.