[09/مارس/2018]
كابول – سبأ :
لقي مالا يقل عن سبعة اشخاص مصرعهم اليوم الجمعة في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول كان يستهدف تجمع لإحياء ذكرى زعيم سياسي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن شرطيا وستة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة مدنيين حينما تم إيقاف الانتحاري عند نقطة تفتيش.
وأضاف أن المفجر كان يستهدف فيما يبدو حشودا تجمعت لإحياء الذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري الذي قتلته حركة طالبان عام 1995.
يذكر ان جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية قد اعلنت مسؤوليتها هجوم انتحاري في ديسمبر الماضي على مركز ثقافي، فيما قتل قبل ذلك بشهرين 72 على الأقل في هجومين على مسجدين.
سبأ