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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 11:53:23م
قائد الثورة: ذكرى مولد فاطمة الزهراء جديرة بأن تكون يوماً عالمياً للمرأة المسلمة
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن مناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء، جديرة بأن تكون يوماً عالمياً للمرأة المسلمة ومحطّة تربوية وثقافية لاستلهام معاني السموّ والفضل والمجد.
مظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة ولي عهد النظام السعودي
شهدت العاصمة البريطانية لندن امس تظاهرات احتجاجية حاشدة ضد عدوان نظام بني سعود على اليمن خلال زيارة ولي عهد هذا النظام لها.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 مليار و176 مليون و520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
يوفنتوس يهزم توتنهام ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
تغلب يوفنتوس الإيطالي أمس على توتنهام هوتسبير الإنكليزي بهدفين مقابل هدف في استاد ويمبلي بلندن ليتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على حجة
[08/مارس/2018]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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[08/مارس/2018]
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