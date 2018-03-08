تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1039) بقيمة 197 مليار و176 مليون و520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.