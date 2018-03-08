محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من أبناء مديرية الزيدية بالحديدة الحديدة - سبأ :

نظم أبناء مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بمجازر العدوان واستمرار الحصار، وسيروا قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية.



وخلال الوقفة أشار رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي إلى أنه رغم استمرار مجازر العدوان والحصار إلا أن الشعب اليمني يزداد شموخا وثباتا في مواجهة العدوان ومرتزقته الذين يستهدفون النساء والأطفال دون أي وازع ديني أو أخلاقي وإنساني.



وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني وتفويت الفرصة على القوى الإرهابية التي تريد جلب الخراب والدمار في بعض المناطق.



ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية في مواجهة العدوان ودعم جبهات العزة والشرف بالمال والرجال.



وأشاد رئيس الثورية العليا بالمواقف المشرفة لأبناء الزيدية في مختلف المراحل.. مجددا الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والتوقف عن مساندة قوى العدوان.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله يحيى الحاكم ومدير عام المديرية عبد الرحمن المنصب ومدير أمن المديرية وقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وما يفرضه من حصار جائر يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن استمرار العدوان في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وصمة عار في جبين الإنسانية.



وحيا المشاركون في الوقفة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف .. مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن وسيادته.



ودعا البيان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في أيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبـأ [08/مارس/2018]سبـأ