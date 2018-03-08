محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحياء أربعينية شهداء لحج صنعاء - سبأ :

نظمت قيادة محافظة لحج اليوم بصنعاء، فعالية أربعينية الشهداء سليم حمود جريب ومحمد حمود جريب ونذير سليم جريب، وعايد هايل دحان جريب، الذين استشهدوا في معركة الدفاع عن الوطن في جبهة كرش.



وفي الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية، أكد محافظ لحج أحمد حمود جريب، السير على درب الشهداء حتى تحرير محافظة لحج والمحافظات الجنوبية بشكل عام من دنس الغزاة والمحتلين.



وخلال الفعالية أعلنت أسر الشهداء عن تقديم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف.

سبـأ [08/مارس/2018]سبـأ