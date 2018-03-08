محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تكريمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الزيدية بالحديدة الحديدة - سبأ :

نظمت مؤسسة كل البنات للتنمية حفل تكريمي لعدد من النساء بمديرية الزيدية بمحافظة الحديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار" العدوان يقتل النساء اليمنيات".



في الحفل أشار مدير عام مديرية الزيدية عبدالرحمن المنصب إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة رسالة للتعريف بمكانة المرأة اليمنية التي أصبحت تحمل مشعل النور والعلم وتشغل الكثير من المناصب ومتواجدة في ميادين العمل وصامدة ضد العدوان.



فيما أشارت رئيسة مؤسسة كل البنات التنموية انتصار العاضي، إلى أن الإحتفال باليوم العالمي للمرأة تأكيد على المكانة التي وصلت إليها المرأة.



والقيت في الحفل كلمة عن المرأة والجمعيات ألقتها مروة القديمي، أشارت إلى الدور الذي قامت به المرأة اليمنية ابتداء من الملكة بلقيس وغيرها من الرائدات اللاتي كان لهن دور كبير في المجتمع.



وفي الحفل التكريمي الذي تخلله افتتاح معرض المشغولات اليدوية والخياطة والعطورات والبخور والأعمال الخزفية التي قامت بها الجمعيات والمنظمات المحلية الشريكة بالمديرية، تم تكريم عدد من النساء بمديرية الزيدية الذي كان لهن دورا بارزا في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل المجتمعي والتطوعي.

سبـأ [08/مارس/2018]سبـأ