محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الحديدة يفتتح المعرض الهندسي الخامس بفرع جامعة العلوم الحديدة - سبأ :

افتتح محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم المعرض الهندسي الخامس بفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمحافظة.



وأطلع المحافظ ومعه وكيل المحافظة لقطاع الشباب صدام ناصر آل راشد على أقسام المعرض التي تحتوي على أكثر من ١٢٠ لوحة ومجسم تضمنت مشاريع طلاب الهندسة المعمارية من المستوى الأول حتى المستوى الرابع.



وأشاد المحافظ بمحتويات المعرض الذي يؤكد إصرار الطالب الجامعي على التميز رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان .



وكان المحافظ الهيج ومعه وكيل المحافظة ورئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحديدة الدكتور نبيل منصر، شاهدوا عرضا للدراسات الأولي لمخطط مدينة الحديدة للأعوام 2018-2045م التي نفذها عدد من طلاب القسم كمشروع تخرج.



واحتوت الدراسة على التصورات والتصاميم والنماذج الهندسية لبعض المدن السكنية والمنشآت في القطاعات الصحية والتعليمية والثروة السمكية والطرق والبنية التحتية التي يمكن إقامتها في مداخل واطراف محافظة الحديدة ومنطقة كيلو 16 ووسط المدينة.



وفي ختام العرض قدم طلاب الهندسة المعمارية بالجامعة نسخة من الدراسة للمحافظ الهيج.



عقب ذلك قام المحافظ ووكيل المحافظة ورئيس فرع الجامعة بتكريم منتسبي الجامعة من الدكاترة والعاملين والطلاب والطالبات المبرزين خلال الأعوام الماضية بالشهادات التقديرية .



إلى ذلك افتتح المحافظ الهيج المبنى الجديد للكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا والذي يتكون من أربعة أدوار.

سبـأ [08/مارس/2018]سبـأ