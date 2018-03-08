محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة ''ميلاد فاطمة الزهراء'' صنعاء - سبأ :





نظمت الهيئة النسائية لأنصار الله بمكتب أمانة العاصمة اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة (ميلاد فاطمة الزهراء) تحت شعار "الزهراء أنموذج للتربية القرآنية".



وفي الفعالية أشارت بشرى بدر الدين الحوثي إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة واستلهام معاني الصبر والتضحية من فاطمة الزهراء.



وأشادت بصمود المرأة اليمنية على مدى ثلاثة أعوام وما قدمته من تضحيات ودعم للجبهات.. وحثت على أهمية الاستمرار في الصمود والتصدي لمخططات العدوان.



وقدمت خلال الفعالية التي شهدت حضور نسائي كبير، فقرات وعرض مسرحي عن فاطمة الزهراء القدوة والنموذج للمرأة المسلمة، وأوبريت إنشادي بعنوان " فاطمة الزهراء".

سبـأ [08/مارس/2018]سبـأ