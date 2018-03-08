محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال الترتيبات لحملة التحصين ضد الدفيتريا بريمة ريمة - سبأ :

استكمل مكتب الصحة العامة بمحافظة ريمة الترتيبات لحملة التحصين ضد وباء الدفتيريا التي ستدشن السبت المقبل بمديرية مزهر.



تستهدف الحملة أكثر من 53 ألف طفلا وطفلة من عمر6 أسابيع إلى ما دون 15عام.



وأوضح مدير برنامج التحصين بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد مصلح الهجري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة سينفذها 66 فريقا متحركا وثمان فرق ثابتة و148عاملا وعاملة.



وأشار إلى أنه تم تدريب الكوادر التي ستنفذ الحملة بالمفاهيم الصحية اللازمة .. داعيا أولياء الأمور بالمديرية إلى الدفع بأبنائهم للتحصين ضد الدفتيريا.

سبـأ [08/مارس/2018]سبـأ