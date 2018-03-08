محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال الترتيبات لحملة التحصين ضد الدفتيريا بصنعاء صنعاء-سبأ:

استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء الترتيبات النهائية لحملة التحصين ضد الدفتيريا والتي ستدشن في عدد من المديريات السبت المقبل.



وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تستهدف 227 ألف و632 طفل بمديريات جحانة والطيال والحيمة الداخلية وهمدان وبني حشيش وصعفان، منهم 117 ألف و 657 تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع إلى ما دون السابعة.



وأشار إلى أن الحملة سيرافقها حملة توعية بأهمية الوقاية من هذا الوباء وضرورة التحصين .. داعيا إلى التعاون مع الفرق الميدانية لإنجاح الحملة.



فيما أوضح مدير التحصين بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الآنسي أن عدد العاملين والمشرفين على تنفيذ الحملة 716 عاملا ومشرفا موزعين على 172 فرقة ثابتة ومتحركة.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ