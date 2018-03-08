محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمشروع رصف بطريق صعدة البقع صعدة -سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم سير العمل في المراحل النهائية بمشروع رصف الجزر الطرفية لطريق صعدة البقع بتكلفة مائة ألف دولار بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مديرا مكتبي التخطيط ناصر حربان والأشغال العامة المهندس إبراهيم النمري .. أكد المحافظ عوض ضرورة استكمال العمل في الفترة المحددة وفق المواصفات الهندسية.



وثمن جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في عملية التنمية والإعمار بالمحافظة .. منوها بدور القائمين على المشروع من مهندسين ومشرفين وعمال في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80 بالمائة .



وأكد محافظ صعدة أن السلطة المحلية ستستمر في تأدية واجباتها مهما تمادى العدوان في صلفه وتدميره لمقدرات المحافظة .. لافتا إلى أن عجلة البناء والتنمية ستستمر .



وأشار إلى أن تصعيد العدوان لن يزيد أبناء المحافظة إلا عزيمة وإصرار على المضي نحو البناء والتنمية.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ