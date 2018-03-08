محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة إب يطلع على سير العمل بمركز إب سكان الطبي إب-سبأ:

اطلع وكيل محافظة إب علي الزنم اليوم على سير العمل في مركز إب سكان الطبي التشخيصي والخدمات التي يقدمها للنازحين والمعوزين من أبناء المحافظة.



وخلال الزيارة سلم الوكيل الزنم شهادة تقدير للمركز لجهوده الطبية والإنسانية، واستمع من مدير المركز عصام النهاري إلى شرح حول الخدمات الطبية والتشخيصية التي يقوم بها المركز وما يتضمنه من أجهزة طبية.



ودعا وكيل المحافظة المستشفيات والمراكز الطبية إلى المساهمة في تقديم الخدمات للنازحين والفقراء الذين يحتاجون للرعاية الطبية والتشخيصية والعلاجية .. مشيرا إلى أن المساهمة في هذا الجانب خصوصا في ظل الوضع الراهن واجب وطني وأخلاقي.



حضر التكريم مدير فرع مصلحة الجوازات بالمحافظة العميد أنور المتوكل ومدير مكتب الصحة بمديرية الظهار الدكتور نجيب الكينعي.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ