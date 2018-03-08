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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 08:25:19م
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  محلي
تشييع جثامين سبعة من منتسبي الداخلية في موكب جنائزي مهيب
[08/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين سبعة من منتسبي وزارة الداخلية الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن في مواجهة العدوان .

حيث تم تشييع الشهداء الرائد جواد محمد حميد الدين والرائد عبدالله الرشيدي والنقيب محمد حسين الدار والرائد أمين يحيى مرغم والملازم أول حسين الرشيدي والنقيب صدام عبدالله الرشيدي والجندي عارف القاضي والذين ارتقت أرواحهم الطاهرة أثناء الدفاع عن الوطن والذود عن عزته وكرامته في معركة النفس الطويل ضد الغزاة والمرتزقة.

جرى مراسم التشييع للشهداء في جامع الشهداء بأمانة العاصمة بحضور وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري والقيادات العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجمع غفير من المواطنين.

وتقدم الموكب الجنائزي تشكيلات رمزية من الوحدات الأمنية، فيما عزفت الموسيقى العسكرية الألحان الجنائزية.

وقد ووريت جثامين الشهداء الثرى في مقبرة الشهداء بأمانة العاصمة.

سبأ
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