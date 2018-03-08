محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القيادات الشابة تنظم فعالية تكريمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة صنعاء- سبأ:

نظمت مؤسسة تنمية القيادات الشابة اليوم بصنعاء فعالية تكريمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار (المشاركة الفاعلة للنساء ضمان لمستقبل أفضل) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمتي كير وأوكسفام.



وفي الفعالية وجهت الحاضرات والحاضرون " نداء من أجل السلام " باعتباره غاية للمرحلة الحالية والمستقبلية.. داعين الجميع والدول الراعية والهيئات الأممية إلى الشروع في جهود إحلال السلام الفوري في اليمن.



وناشد المشاركون والمشاركات بضرورة إشراك جميع أطياف المجتمع الفاعلة- خاصة النساء- في الجهود الرامية إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام، وما يتبع ذلك من عمليات صنع السلام وفي مرحلة إعادة الإعمار والانتعاش.



فيما استعرض الاستشاري في المؤسسة أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عبدالملك عيسى ورقة بعنوان " المشاركة النسائية السياسية في صناعة السلام في اليمن " تناولت أهم التحديات والعوامل التي تعيق مشاركة وانخراط النساء في عملية بناء السلام.



وتطرقت إلى السياسات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيل دور المرأة اليمنية في عملية السلام لما لذلك من أثر إيجابي في التسريع بالسلام والوصول إلى حلول عادلة وشاملة ومستدامة.



وفي الاحتفالية تم تكريم خمس شخصيات ذات تأثير في مجتمعها ورائدة في العمل على قضايا المرأة، هي الأكاديمية الدكتورة انطلاق محمد عبدالملك ورئيسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات صباح حريش والكاتب الصحفي عبد الباري طاهر والدكتور حمود العودي والناشطة الاجتماعية نجيبة النجار.



تخلل الحفل عرض فيلم بعنوان " ماذا لو " وفقرة فنية.

سبأ [08/مارس/2018]سبأ