محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع بمدينة عمران عمران-سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سير العمل بمشروع بناء كبري سائلة عمران التي تربط خط عمران ريدة .



واطلع المحافظ جعمان على العمل الجاري بمشروع إعادة تأهيل وترميم وسفلتت عدد من شوارع مدينة عمران والتي ينفذها صندوق صيانة الطرق والصندوق الاجتماعي ومكتب الأشغال.



واستمع المحافظ من القائمين إلى إيضاح عن مراحل المشروع وخطوات تنفيذها.. مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع كبري السائلة لتصريف مياه السيول وتجنب أي كوارث قد تحدث جراء السيول.



وشدد على سرعة إنجاز المشروع في الفترة المحددة وفقا للمعايير والمواصفات .. مثمنا دور مشروع صندوق صيانة الطرق في إعادة تأهيل بعض شوارع المدينة وسفلتتها وكذا جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في رصف عدد من الشوارع والطرق بالمدينة والمديريات والأعمال التي ينفذها في مجال الصرف الصحي .



فيما أشار مدير صندوق صيانة الطرق إلى أنه سيتم فتح خط الدائري الجنوبي لمدينة عمران خلال الأيام القادمة لتخفيف الازدحام في الشارع العام.



رافقه خلال الزيارة مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير صندوق النظافة والتحسين المهندس سلطان القراحي.







سبأ [08/مارس/2018]سبأ