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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 08:25:19م
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مكتب الصحة بالأمانة يستكمل الترتيبات لحملة التحصين ضد الدفتيريا
[08/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
استكمل مكتب الصحة العامة بأمانة العاصمة الترتيبات لحملة التحصين ضد الدفتيريا والتي ستدشن السبت القادم والتي تستهدف أكثر من 463 ألف و939 طفل في مديريات أزال والوحدة ومعين.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور عبد الله العرشي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن  حملة التحصين ضد الدفتيريا ستنفذ عبر 417 فريق تحت إشراف 209, و834 عامل, منها 271 فريق ثابت ومؤقت, و146متحرك يستهدف طلاب المدارس.

فيما بين مشرف برنامج التحصين بالأمانة الدكتور أحمد البعداني, أن عدد المستهدفين من عمر 7 - 15 سنة يتجاوز 205 آلاف و636 طفل ومن سن 6 أسابيع إلى ما دون السابعة 258 ألف و300 طفل.. موضحاً أن الفرق ستستهدف قرابة 154 ألف و683 طالبا وطالبة من كافة المدارس في المديريات الثلاث المستهدفة.

ودعا الدكتور البعداني أولياء الأمور إلى التعاون مع الحملة من خلال الدفع بأبنائهم للتحصين ضد الدفتيريا الذي لا يمكن حماية الأطفال منه إلا عن طريق التحصين.
سبأ
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