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آخر تحديث: الخميس، 08 - مارس - 2018 الساعة 08:25:19م
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  عربي ودولي
مسؤول الماني يشك في انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الاوربي حتى 2025
[08/مارس/2018]
بروكسل -سبأ:
أعرب مسؤول ألماني عن تشككه في احتمالية انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوربي حتى عام 2025 .

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير على هامش اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوربي في بروكسل: "لا اعتقد اننا سنحدد تواريخ ونقول إنه حتى 2025 مثلا يكون قد تم إتمام كل شيء".

وشدد ميزير على ضرورة أن تنفذ هذه الدول الشروط في البداية، موضحا أنه يمكن بعد ذلك البت بشأن الانضمام، وقال "ذكر تواريخ (أولا) يعد الترتيب الخاطئ".

يذكر أن المفوضية الأوربية كانت قد تعهدت لدول غرب البلقان في بداية شهر فبراير الماضي بضمها إلى الاتحاد الأوربي حتى عام 2025، في حال قيام هذه الدول بإصلاحات سريعة.

تجدر الإشارة إلى أن دول غرب البلقان تضم الجبل الأسود وصربيا وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا والبوسنة والهرسك.

سبأ
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